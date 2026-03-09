Zu einem spektakulären Verkehrsunfall wurden Feuerwehren und Rettungsdienst am Freitagabend in Eisenberg alarmiert. In der Konrad-Adenauer-Straße an der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße prallten zwei Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache aufeinander. Der Aufprall war so heftig, dass sich eines der beteiligten Autos überschlug und schließlich auf der Seite zum Liegen kam. Trümmerteile verteilten sich über die Fahrbahn. Ersthelfer eilten sofort zu Hilfe. Insgesamt befanden sich drei Personen in den beiden Fahrzeugen. Zwei von ihnen wurden bei dem Unfall verletzt.

Trotz der dramatischen Situation gelang es allen Beteiligten, sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig aus den beschädigten Fahrzeugen zu befreien. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine näheren Angaben vor. Neben den Feuerwehren aus Eisenberg und Ramen waren drei Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und unterstützten bei der Bergung der Fahrzeuge. Während der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Konrad-Adenauer-Straße im Bereich der Kreuzung für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.