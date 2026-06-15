Beim Dekanats-Konfi-Cup sind am Sonntag acht Mannschaften in Sausenheim gegeneinander angetreten. In den spannenden Spielen zeigten die gemischten Teams, was sie können.

Der Konfi-Cup ist Teil eines deutschlandweiten Projekts der Evangelischen Kirche, bei dem Konfirmandengruppen in gemischten Mannschaften gegeneinander antreten. Neben dem sportlichen Wettbewerb stehen dabei vor allem Gemeinschaft, Begegnung und Fairplay im Vordergrund.

Den Dekanats-Konfi-Cup, bei dem Konfirmandinnen und Konfirmanden aus den Kirchengemeinden des Dekanats gegeneinander antreten, gibt es seit rund 25 Jahren, seit Petra Ludwig die Jugendzentrale Grünstadt übernommen hat. Jede Mannschaft besteht aus vier Feldspielern, wovon mindestens ein Mädchen sein muss, und dem Tormann beziehungsweise der Torfrau. Gespielt wird auf einem Kleinfeld. Die Zuschauertribüne ist besetzt mit Fans, Eltern und Freunden, die ihre Mannschaften lautstark unterstützen.

Dabei waren die Mannschaften Regio Bolzer Freinsheim, Region Bad Dürkheim, Eisenberg-Ramsen, Region Grünstadt eins und zwei sowie die Himmelskicker, die Kinder aus Wattenheim, Hettenleidelheim und Tiefenthal vereinten, SV Unteres Eistal mit Bockenheim und der 1. FC Grumbeergickers, bei denen Kinder aus Carlsberg-Hertlingshausen, Altleiningen und Höningen spielen. „Der Name unserer Konfi-Mannschaften wechselt von Jahr zu Jahr“, erzählt der zuständige Pfarrer Julian Kraul. Den Namen Grumbeergickers hätten die Kinder selbst gewählt, und man habe besonders auf die pfälzische Schreibweise Wert gelegt. „Dass wir jedes Jahr auch neue Trikots mit dem neuen Namen machen lassen können, verdanken wir einem Spender aus dem Ort und unser Logo ist KI-kreiert“, verrät er schmunzelnd.

Die Grumbeergickers haben insgesamt acht Tore geschossen, was ihnen Platz zwei in der Vorrunde Gruppe B beschert. Und wenn es um die Verpflegung in der Pause geht, bleiben sie ihrem Namen treu – es gibt Pommes. Bei den „Himmelskickern“ ist auch die dreizehnjährige Anna dabei, die sich tapfer im Spiel schlägt, auch wenn sie außerhalb des Konfi-Cups mit Fußball nichts am Hut hat. „Sportlich bin ich Tanzmariechen“, erzählt sie. Die Tore bei den Himmelskickern machen Justin und Jonas, die Mannschaft landet am Ende auf Platz fünf.

Beim Spiel um den dritten Platz stehen sich die Mannschaften Region Bad Dürkheim und die Grumbeergickers gegenüber, wobei Region Bad Dürkheim das Spiel dominiert und am Ende gewinnt. Im Endspiel treffen die Mannschaften des SV Unteres Eistal mit Bockenheim und Eisenberg-Ramsen aufeinander. Spannung liegt in der Luft, die Fans auf der Tribüne unterstützen ihre Mannschaften großartig. Besonders manche Väter geben lautstarke Kommentare und Ratschläge ab – wie beim großen Fußball.

Beim ersten Tor, das die Mannschaft Eisenberg-Ramsen erzielt, springt Pfarrer Roland Dünkel am Spielfeldrand mindestens einen Meter in die Luft vor Freude und animiert die Zuschauer auf der Tribüne zur La-Ola-Welle, so freut er sich. Es wird gekämpft beim letzten Spiel, die Mannschaften schenken sich nichts, doch am Ende ist es Eisenberg-Ramsen, die mit 3:0 das Spiel für sich entscheiden und somit den Wanderpokal gewinnen, der von Petra Ludwig überreicht wird. Alle Mannschaften erhalten eine Urkunde und Süßigkeiten. Ludwig sagt: „Das Schild auf dem Wanderpokal wird um die Mannschaft Eisenberg-Ramsen ergänzt, die im nächsten Frühjahr am Landes-Konfi-Cup teilnehmen darf.“