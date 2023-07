Der Vorschlag, die Ortsgemeinde möge sich dem Kommunalen Klimapakt des Landes anschließen, traf im Neuleininger Rat auf wenig Gegenliebe. Barbara Knopp (CDU) sagte: „Das Ganze ist sehr ambitioniert.“ Es sei viel zu schwammig formuliert, befand ihr Fraktionskollege Dominik Freyland-Mahling. FWG-Mann Martin Kranz blickte in die Nachbardörfer: „Manche Bürgermeister vertreten die Ansicht, ein Beitritt sei nicht schädlich.“ Laut Frank Knöll (CDU) scheitere die Teilnahme aber schon am Ausfüllen des Formulars. Letztendlich wurde die Entscheidung über einen Beitritt verschoben, bis ein kommunaler Klimaschutzmanager den Klimapakt in einer Ratssitzung erläutert hat.