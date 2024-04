Weil beim Urnengang im Juni ein Auszähl-Marathon ins Haus steht, werden die Grünstadter Wahlhelfer mehr Geld als früher bekommen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Nach der alten Regel hätten sie trotz Zwei-Tages-Einsatzes nur 30 Euro bekommen. Die Verwaltung empfahl daher, dem Vorbild anderer Kommunen in der Region zu folgen und den Betrag auf 50 Euro zu erhöhen. Wer nur an einem Tag mitmacht, sollte aber nur die Hälfte bekommen. Trotzdem war das Konzept aus dem Rathaus so gestrickt, dass die 50 Euro künftig auch bei Wahlen mit eintägiger Auszahlung fällig geworden wären. In Grünstadt wird so ein weniger aufwendiger Urnengang voraussichtlich im nächsten Jahr anstehen, weil dann die Amtszeit des derzeitigen Bürgermeisters Klaus Wagner (CDU) endet. Die SPD schlug daher vor, bei 30 Euro zu bleiben – aber nicht pro Wahl, sondern pro Auszähl-Tag. Dafür bekam sie allgemein Zustimmung. Helfer im Voll-Einsatz bekommen diesmal also sogar 60 Euro, aber beim nächsten Mal kommt die Stadt wieder günstiger weg.