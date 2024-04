In Neuleiningen hat sich eine neue, nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählergemeinschaft formiert. 23 stimmberechtigte Bürger haben diese bei einem Treffen aufgebaut. Dabei wurde Dominik Freyland-Mahling auf Rang eins der Liste gesetzt. Er ist nun Namensgeber der WG.

Hinter Dominik Freyland-Mahling stehen auf der Liste der neuen Neuleininger Wählergemeinschaft zwei Männer, die sich auch schon seit langer Zeit sehr stark für die Dorfgemeinschaft einsetzen: Thomas Zelinski und Johannes Nippgen. „Von uns dreien bin ich der Einzige, der schon im Gemeinderat gesessen hat“, erklärt Freyland-Mahling, weshalb die Wahl für den Spitzenplatz auf ihn fiel. Der 52-Jährige ist bereits seit 2009 in dem Gremium, von 2014 bis 2019 war er auch Beigeordneter. Dabei gehörte er der CDU-Fraktion an.

„Unser Ortsverband, der rund 30 Mitglieder umfasst, hätte sicherlich auch eine Liste erstellen können“, sagt er, „aber es gibt viele Menschen, die sich gern engagieren würden, dafür allerdings keiner Partei beitreten möchten.“ Deshalb habe man „zum Wohle des Dorfes“ beschlossen, eine WG zu gründen. Das sei mit dem CDU-Gemeindeverband so abgesprochen. Dessen Vorsitzender Frank Rüttger habe dieses Vorgehen befürwortet, so der Maschinenbauingenieur, der Rüttgers Stellvertreter ist und den Christdemokraten auch weiterhin treu bleibt.

Personen und keine Parolen

Auch hätten Siegfried Becker und Barbara Knopp, die an achter beziehungsweise zehnter Stelle auf der Kandidatenliste für den Gemeinderat stehen, ihr schwarzes Parteibuch keinesfalls abgegeben. Auf Ortsebene „wollen wir Personen und keine Parolen bieten“. Laut Nippgen ist der politische Wandel das Ziel. Der Winzer erklärt: „Wir haben versucht, im Ort eine Mehrheits- beziehungsweise Personenwahl auf die Beine zu stellen, um auf Parteinamen zu verzichten.“ Wirklich funktioniert hat das jedoch nicht. FWG und SPD haben gesonderte Listen erarbeitet.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten hat keiner der drei politischen Gruppierungen in Neuleiningen nominiert. „Ich hätte schon richtig Lust auf das Amt“, versichert Freyland-Mahling. Allerdings wäre eine Bewerbung unseriös, weil er einfach nicht die notwendige Zeit dafür aufbringen könne, erklärt der vierfache Vater, der als Geschäftsführer Produktion bei BTO-Lagertechnik in Meisenheim am Glan für 1500 Mitarbeiter verantwortlich zeichnet und viel im Ausland unterwegs ist. „Aber wir werden jeden unterstützen, der ernsthaft die Geschicke unseres Ortes lenken will“, ergänzt er.

Der Bürgermeister wird nun aus dem Gemeinderat heraus bestimmt werden. Nippgen zeigt sich überzeugt: „Bei einem fähigen und mitwirkenden Team im Gremium wird die Person sich entschließen, die Herausforderung anzunehmen.“

Kandidaten

1. Dominik Freyland-Mahling, 2. Thomas Zelinski, 3. Johannes Nippgen, 4. Wolfgang Barthel, 5. Inga Mahling, 6. Martin Kluge, 7. Stefan Gellweiler, 8. Siegfried Becker, 9. Rudolf Geiger, 10. Barbara Knopp, 11. Georg Blum und 12. Matthias Marchetta-Klug.