Nachdem bei der Polizeiinspektion Grünstadt eine Sachbeschädigung am Wattenheimer Sportplatz gemeldet worden war, haben sich Beamte Samstagnacht zum Tatort begeben. Laut Polizei wurden sie gegen 23.50 Uhr in der Speyerer Straße auf drei junge Männer aufmerksam, die sich an einer Parkbank aufhielten. Bei der Kontrolle entdeckten sie unter der Bank ein Handy mit Amphetamin (Lines) und eine Teppichmesserklinge. Bei der näheren Durchsuchung fanden die Beamten in der Bauchtasche eines 20-Jährigen noch ein Tütchen mit weißem Pulver. Der 20-Jährige ist der Polizei bereits hinlänglich bekannt.