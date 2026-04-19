Ein Auto ist am Samstag in Grünstadt mit einem Fahrrad zusammengestoßen, meldet die Polizei. Der Unfall passierte im Einmündungsbereich von Kreuzerweg und Mozartstraße. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 64-jähriger Radfahrer um 14.20 Uhr auf dem Kreuzerweg vom Südring in Richtung Talweg. Eine 84-jährige Opelfahrerin kam ihm entgegen und bog nach links in die Mozartstraße ab. Dabei übersah sie den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann verletzte sich an Hand und Kinn und kam vorsorglich ins Krankenhaus. An Auto und Fahrrad entstand ein Schaden im Gesamtwert von etwa 3500 Euro.