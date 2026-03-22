Die Polizei hat in Obersülzen einen 28 Jahre alten Mann aus dem Verkehr gezogen, bei dem sich Hinweise auf Kokainkonsum ergeben haben. Laut den Beamten wurde der Mann am Samstag von Polizisten kontrolliert. Er habe Merkmale von vorherigem Drogenkonsum gezeigt. Ein Schnelltest habe Kokain angezeigt.

Der 28-Jährige durfte nicht weiterfahren, er musste mit zur Dienststelle. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, und ihm drohen laut Polizei 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot sowie die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister, außerdem ein Strafverfahren wegen der Beschaffung des Kokains, falls der gerichtsfeste Bluttest positiv ausfällt.