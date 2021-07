Die Kerzenheimer Klimaschutzpaten freuen sich über ihre erste Publikumsveranstaltung im Jahr 2021: Der Kochbus der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ hält am morgigen Samstag in der Gemeinde. Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) und die Klimaschutzpaten Bernhard Hebich und Karsten Bessai laden Interessierte dabei zu einem Wildkräuter-Kochworkshop ein. Eingeladen zum Sammeln, Entdecken und Mitkochen seien all jene, die als Multiplikatoren in der Umweltbildung, im Ernährungsbereich oder in der Kinder- und Jugendbildung unterwegs sind, heißt es in einer Ankündigung. „Durch das bewusste Wahrnehmen und Nutzen von Wildkräutern wollen wir die Zusammenhänge zwischen Biodiversität, Artenvielfalt, Natur- und Klimaschutz und der eigenen Ernährung sensibilisieren“, so die Veranstalter. Neben den Wildkräutern kämen regionale Produkte in den Topf und auf den Teller. Termin: Samstag, 31. Juli, Sammeln und Kochen 10 bis 15 Uhr (nur nach Anmeldung), Probieren und essen ab 14 Uhr (öffentlich zugänglich). Ort: am Friedhof in Kerzenheim. Noch sind wenige Plätze für den Workshop frei, so Karten Bessai, der Anmeldungen unter Telefon 0171/8866674 oder E-Mail (karsten.bessai@web.de) entgegennimmt.