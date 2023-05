Der nächste Klimastammtisch steht an: Am Freitag, 26. Mai, um 18 Uhr treffen sich Menschen aus der Region, die an Klimafragen interessiert sind, wieder im griechischen Restaurant Irodion in der Grünstadter Fußgängerzone. Es geht um einen gemütlichen Austausch zu unterschiedlichen Themen, von denen es regional, aber auch national mehr als genug gibt – vom neuen Heizungsgesetz des Bundes über das Kipki-Förderprogramm der Landesregierung bis hin zur Initiative lokaler Klima- und Umweltaktivisten, die weitere Windkraftanlagen auf dem Grünstadter Berg fordern. Die Organisatoren Claudia Adler-Blask, Guido Dahm und Felix Eichner freuen sich auf Anregungen und Diskussionsbeiträge der Teilnehmer.