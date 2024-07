Die Mitglieder des Klimastammtischs Grünstadt-Leiningerland besuchen am Montagabend, 8. Juli, die Verbandsgemeinde Monsheim. Grund dafür sei, dass die Wende hin zu Energien aus Wind und Sonne dort bereits gelungen ist, heißt es in einer Ankündigung. Die Einspeisung aus regenerativen Quellen sei in der VG weit größer als ihr gesamter Stromverbrauch. Wie das gelingen konnte, wie Akzeptanz bei den Bürgern geschaffen wurde und wie die in der VG gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts für Energieprojekte funktioniert, erklärt Verbandsbürgermeister Ralph Bothe den Gästen aus dem Leiningerland. Wer bei der Exkursion mitmachen will, schreibt eine E-Mail an klimastammtisch@e-mail.de.