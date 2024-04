Eine Reflexion der Podiumsdiskussion mit Kommunal- und Landespolitikern vom 22. März inklusive daraus resultierender Strategien: Das sind die Themenschwerpunkte des nächsten Klimastammtisches Grünstadt-Leiningerland. Er findet am Freitag ab 18 Uhr im Restaurant Irodion in der Grünstadter Fußgängerzone statt. Auch werden die offen ausgelegten Teilregionalpläne Wind und Solar Rhein-Neckar erörtert, zu denen noch bis zum 13. Mai online Stellung genommen werden kann. Gegenstand des Austausches werden darüber hinaus aktuelle Entwicklungen der Energiewende in der Region sein.