Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Grünstadt gibt es eine neue Praxis: ein Kleintierzentrum in der Industriestraße. Die beiden Ärztinnen bringen Erfahrung aus ihrer Arbeit in verschiedenen Tierkliniken mit. In der Praxis, die im sozialen Netzwerk aktiv ist, ist der erste Patient schon vor der Eröffnung begrüßt worden.

Den ersten Patienten durften Serafine Curtiss und Jutta Bauer schon begrüßen, als das Kleintierzentrum Grünstadt noch gar nicht offiziell eröffnet war. „Das war