Das Interesse am Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe in Altleiningen war überwältigend: Zwei Führungen für RHEINPFALZ-Leser waren geplant, vier sind daraus schließlich geworden. Beim ersten Rundgang hat sich der Leiter Richard Danner zweieinhalb Stunden Zeit genommen. Kritische Fragen waren durchaus erwünscht. Die Gäste erfuhren zum Beispiel, was der Unterschied zwischen Biohühnern und Hennen aus Ökologischer Tierzucht ist.

Vielfalt, ein Wort, das aktuell in aller Munde ist, prägt das Leitbild des Kleinsägmühlerhofs in Altleiningen.