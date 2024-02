Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es sah nach einem mickrigen Neustart aus: Nach dem ersten Aufruf hatten sich für den Grünstadter Fasnachtsumzug am Dienstag nur vier Teilnehmer-Gruppen gemeldet. Doch nun sind es doch deutlich mehr geworden. Wie viele Nummern angemeldet sind, welche Strecke sie nehmen und welche Sicherheitsauflagen gelten: ein Überblick.

In Grünstadt gibt’s wieder einen Fasnachtsumzug: Warum ist das gar nicht so selbstverständlich?

Zum bislang letzten Mal fand ein Grünstadter Fasnachtsumzug am Faschingsdienstag