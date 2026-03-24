Seit vielen Jahren wird in Battenberg über die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses diskutiert. Was von einer ursprünglich großen Lösung übrig geblieben ist.

Ursprünglich sollte das denkmalgeschützte Dorfgemeinschaftshaus in Battenberg umfassend in Ordnung gebracht und barrierefrei umgestaltet werden. Im fortgeschriebenen Dorferneuerungskonzept, das im März 2025 vorgestellt wurde, war die Instandsetzung der guten Stube des Burgdorfs mit rund 700.000 Euro als die teuerste Maßnahme in dem Katalog mit Projektvorschlägen aufgeführt.

Bürgermeister Eric Bach erklärte dem Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung seine Vorstellungen von einer kostengünstigeren Herangehensweise: „Wir sanieren oben und nutzen unten.“ Im Erdgeschoss könnten weiterhin Sitzungen, Versammlungen und Veranstaltungen über die Bühne gehen, während das Obergeschoss ertüchtigt wird.

Dachfenster sind undicht

Nach den Plänen des Grünstadter Architekten Matthias Dichtl sollten die undichten Dachfenster und der Bodenbelag erneuert werden. Ferner seien eine Akustikdecke einzuziehen und die Beleuchtung zu optimieren. Auch an der Dämmung und der Heizung gebe es Verbesserungspotenzial, ebenso wie im Treppenhaus. „Allein alle Fenster dort oben denkmalgerecht auszutauschen, schlägt mit rund 70.000 Euro zu Buche“, sagte Bach. Sie müssten Sprossen und Rahmen aus Holz haben.

Dass die Sanitäranlagen gemacht gehören, ist dem Bürgermeister und den Ratsmitgliedern bewusst. Allerdings wird das noch ein weiteres Jahr warten müssen, um den Haushalt nicht zu sehr zu belasten. Stephan Forster sprach sich dafür aus, langfristig die Dachflächen des Hauses mit Photovoltaik-Modulen zu belegen. Nach seinen Berechnungen ließe sich eine Anlage für den Eigenverbrauch installieren. Sinnvoll wäre es, dann auch einen Speicher zu kaufen, um unabhängig vom Sonnenschein Energie zu haben. Auch ließe sich auf diese Weise eine Notstromlösung vorhalten, ohne auf das Dieselaggregat der Freiwilligen Feuerwehr zurückgreifen zu müssen.