Auch auf den 13. Lesesommer in Rheinland-Pfalz wirkt sich Corona aus. Zu diesem laden 160 kommunale und kirchliche Bibliotheken ein. Bis zum 22. August öffnen einige Büchereien, doch unter Coronabedingungen können längst nicht alle an den Start gehen.

Der Lesesommer richtet sich erneut an Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren, die Lust auf Lesen haben – denn: Abenteuer beginnen im Kopf. Voraussetzung ist lediglich die Anmeldung. Die Buchbewertung kann entweder online in Form eines „Online-Buchtipps“ unter www.lesesommer.de abgegeben, als Fragen zum Buch beantwortet werden oder die Teilnehmer malen ein Bild zum Buch auf einen eigens gestalteten Vordruck. Das Interview in der Bücherei entfällt.

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis. Wer zu einem gelesenen Buch eine Bewertungskarte ausfüllt und in der Bibliothek abgibt, nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust. Im Donnersbergkreis beteiligen sich allerdings nur vier Büchereien am Lesesommer.

Bichersälche Albisheim

Das Team des „Bichersälche“ hat Vorbereitungen getroffen, um Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren die Teilnahme am Lesesommer zu ermöglichen. Voraussetzung für die Bücherausleihe ist die Anmeldung bei Otto Schmeiser (Telefon: 06355/1740) oder Dolores Deibel (Telefon:06355/989014). In der Bücherei oder unter www.lesesommer.de gibt es eine Anmeldekarte. Diese ist gut leserlich auszufüllen, von einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und im „Bichersälche“ abzugeben. Das Bücherei-Team hat zwei Tische vorbereitet, altersmäßig sortiert für Kinder von sechs bis neuen Jahren, sowie von zehn bis 16 Jahren, aus denen die Bücher ausgewählt werden können. Der Besuch und Aufenthalt in der Bibliothek ist gleichzeitig auf zwei erwachsene Personen und zwei Kinder beschränkt.

Bücherei Alsenz

„Wegen Corona haben wir uns entschieden, dieses Jahr nicht am Lesesommer teilzunehmen. Wir sind auch nur eine sehr kleine Bücherei“, sagt Viktoria Rink von der Bücherei in Alsenz. Hinzu komme, dass nur sehr wenige Kinder, die zur Bücherei kommen, im Alter der Zielgruppe des Lesesommers seien. Hinzu komme, dass beim Lesesommer dieses Jahr noch mehr als sonst online zu erledigen sei. Zudem schließe die Bücherei Alsenz wegen der Sommerpause vom 13. Juli bis 3. August komplett ihre Pforten.

Bücherei Eisenberg

Die Bücherei in Eisenberg hat rund 150 neue Bücher angeschafft, um den Teilnehmern genügend Auswahl bieten zu können. „Da der Abschlusstest ausfällt und durch Bewertungskarten ersetzt wird, gibt es diese schon fertig ausgedruckt bei uns in der Bücherei zum Mitnehmen“, sagt Ayten Bahadir, eine Mitarbeiterin der Bücherei. Auch online können die Bewertungskarten unter www.lesesommer.de ausgedruckt werden. Zwar müsse in diesem Jahr das Lesesommer-Abschlussfest aufgrund von Corona ausfallen: „Allerdings erhält jeder, der drei Bücher gelesen hat, auf jeden Fall ein Geschenk und natürlich auch eine Urkunde“, betont Bahadir.

Bücherei Göllheim

Die Göllheimer Bücherei ist beim Lesesommer mit dabei. Folgende Regeln unter eingeschränkten Kontaktbedingungen sind dabei zu beachten: Eine Ausleihe ist nur während der geänderten Öffnungszeiten dienstags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr möglich. Eine Kiste zur Rückgabe für Lesesommer-Formulare steht bereit. Anmeldekarten sind ab sofort in der Bücherei erhältlich oder von der Homepage herunterzuladen. Es gibt keine Interviews in der Bücherei. Ersatzweise soll ein Online-Buchtipp oder Fragebogen ausgefüllt werden.

Außerdem gibt es in Göllheim das Angebot eines Lieferservices: Im Online-Katalog findusgoellheim.de kann unter „Mobil“ nach den neuesten Kinder- und Jugendbüchern recherchiert, ein Merkzettel mit maximal 20 Titeln erstellt und per Mail an die Bücherei geschickt werden. Es werden dann fünf Titel, die verfügbar sind, geliefert.

Bücherei Kerzenheim

„Gerade in diesem Sommer ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen eine alternative Freizeitgestaltung zu bieten, wenn das Eisenberger Schwimmbad nicht öffnet und viele nicht in den Urlaub fahren“, sagt Heike Rogozinski, die Leiterin der Bücherei. Für 1500 Euro seien rund 150 neue Bücher gekauft worden. „Seit letztem Jahr ist es Standard, das ist ein Abschiedsgeschenk von unserem ehemaligen Bürgermeister, wobei noch das Lesesommerfördergeld vom Landesbibliothekszentrum hinzukommt“, freut sie sich.

Da die Räumlichkeiten der Bücherei allerdings zu klein seien, um die Abstandsregeln umzusetzen, ist man für den Lesesommer kurzfristig ins Lokal in der Mehrzweckhalle ausgewichen. Dazu würden alle neu angeschafften, aber auch die Kinder- und Jugendbücher vom letzten Jahr in Kisten gepackt und in die Mehrzweckhalle transportiert. „In einem großen Wäschekorb im Flur können dann die bereits gelesenen Bücher abgelegt werden,“ erklärt Rogozinski.

Wenn die Kinder wollten, könnten sie einen Online-Tipp abgeben. „Außerdem gibt es die Möglichkeit, über das neue Online-Formular Buch-Check, eine Kurzbeschreibung des Buches wiederzugeben oder – für die jüngeren Kinder – ein Bild zum Buch zu malen“, so die Büchereileiterin weiter. Beides sei allerdings nicht Bedingung. Lediglich die Bewertungskarte müsse ausgefüllt werden. Intern gebe es eine Lesesommer-Verlosung, bei der kein Kind leer ausgehen werde. Zusätzlich nehme jedes Kind an der Rheinland-Pfalz-Auslosung teil, wobei die Bewertungskarte jedes gelesenen Buches ein Los darstelle.

Stadtbibliothek Kirchheimbolanden

„In diesem Jahr setzen wir aus“, sagt Sabine Stöckel, die Leiterin der Stadtbibliothek in Kirchheimbolanden. „Unser Team arbeitet ehrenamtlich und viele sind in der Generation 60 plus. Deshalb ist das Risiko zu große, zumal es bei uns ja auch immer eng zugeht. Sonst habe die Stadtbücherei sich allerdings am Lesesommer beteiligt und wolle dies auch wieder tun, sofern das Corona-Virus keine Gefahr mehr darstelle.

Bücherei Ramsen

Die Christlich öffentliche Bücherei nimmt nicht am Lesesommer teil, da die Räume zu eng für die Einhaltung der Corona-Abstandsregelungen sind, sagt Ortsbürgermeister Arnold Ruster. „Damit die lesebegeisterten Ramser Kinder doch am Lesesommer teilnehmen können, werden wir Anmeldungen zu der Aktion in der Grundschule auslegen, die dann in der Bücherei in Eisenberg abgegeben werden können“, so Ruster.

Bücherei Rockenhausen

In der Rockenhausener Bücherei setzt das Team lieber auf eigene Angebote, sagt Beate Klein-Liebheit und begründet so, warum ihre Bücherei bislang stets auf die Teilnahme am Lesesommer verzichtet hat. „Wir bedauern viel stärker, dass der Bibliotheks-Sommer ausfallen muss“, sagt sie.

Noch Fragen?

Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird jährlich mit 100.000 Euro vom Land unterstützt und durch die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert. Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert.