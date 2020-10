Die beiden ersten Klassen der Theodor-Heuss-Schule in Asselheim haben am gestrigen Mittwoch einen Apfel- und einen Walnussbaum gesetzt. Die Aktion, die von Mitarbeitern des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt unterstützt wurde, sei der Auftakt zu jährlichen Baumpflanzungen, sagte Rektorin Karin Köhler. Auf der dafür auserkorenen Fläche oberhalb des Parkplatzes an der Ziegelhütte soll laut Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) auch eine insektenfreundliche Blühwiese angelegt werden. Die Kinder, die selbst gebastelte Früchte an die Zweige hängten, übernehmen dabei auch Patenschaften für die Bäume, die die Stadt spendiert. Köhler kündigte an: „Im März wollen wir dann mit einem Projekt zum Thema Nachhaltigkeit starten.“abf