Unter dem Titel „The composer’s favorites“ sammelt der Komponist und Geiger Matthias Schubert seine Lieblingsstücke als Live-Aufnahmen und stellt neue Kompositionen vor.

Das Album aus 20 klassischen Kompositionen umfasst die besonderen Werke, die Schubert „auf eine einsame Insel retten würde“. Der Lockdown im Frühjahr habe ihm den entscheidenden Impuls zu dem Album gegeben, erzählt er. Aktuell studiert der 50-Jährige im Master Waldorfschullehramt in Mannheim. Doch durch die Ausgangssperre sei dies kurzfristig weggefallen. Deshalb habe er sich dem Album gewidmet: „Ich habe meine ganze Energie da reingesteckt, Notenhefte fertig gemacht. Und als das Studium online weiterging, habe ich fast den Anschluss verpasst“, erinnert er sich.

Schubert lebt mittlerweile in Horben, hat allerdings die ersten fünf Jahre seines Lebens in Grünstadt verbracht. Nach einem Kompositionsstudium in Kalifornien arbeitete der Vater von drei Kindern im Freiburger Raum als Klavier- und Geigenlehrer.

Es ist sein siebtes Album. Obwohl er sich der klassischen Musik verschrieben hat, sehe er seine musikalische Identität vielmehr bei Bands wie The Who und den Rolling Stones. Ganz nach dem Stones-Lied „I can get no satisfaction“, sei er nicht zufrieden, solange er keine Musik mache.

Info

„The composer’s favorites“, Matthias Schubert, (Timothy Jones Products), auf Spotify und Amazon Music