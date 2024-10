Weil es im Stadtpark keine geeigneten Stellen mehr gibt, pflanzen Grünstadts Erstklässler ihre Klassenbäume jetzt an einem neuen Standort.

Als Schulanfänger gehörte Leon Heidemann bereits zu den Grünstadter Jahrgängen, die im Stadtpark ein Klassenbaum pflanzten. Initiiert hat das im Jahr 1999 die Schülermutter Andrea Hanauer, die sich bis heute um die Aktion kümmert und sagt: Ihr sei es wichtig, dass die Kinder einen Bezug zur Natur bekommen. Bei Heidemann hat das so gut funktioniert, dass er in diesem Jahr die Baumpflanzung als Profi-Gärtner begleitet hat – allerdings nicht mehr im Stadtpark, denn dort gibt es laut Stadtverwaltung derzeit keine geeigneten Stellen. Wurzeln schlagen sollen Rotahorn und Hopfenbuche nun am Rand des Cabalela-Außengeländes. Dort ist der Platz zwar auch endlich, aber Schwimmbad-Chef Klaus Wasmuth sagt: Zumindest die Erstklässler des nächsten Jahres werden hier auch noch pflanzen dürfen.