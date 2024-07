Die Wattenheimer Pfarrerin Monica Minor will Nicht-Kirchgänger zu Klappstuhl-Gottesdiensten im Grünen locken. Christoph Hämmelmann hat sie gefragt, ob sie dem Sitzmöbel einen tiefschürfenden theologischen Sinn zuschreiben will – und was sie zum Mitbring-Picknick danach besteuert.

Frau Minor, für Gottesdienste braucht man gemeinhin Kerzen, Gewänder, einen Altar, eine Kanzel ... und bei Ihnen jetzt auch noch einen Klappstuhl?

Ja, aber der dient