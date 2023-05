Ein Klapp-E-Bike ist am Samstagnachmittag aus der Schamottestraße in Hettenleidelheim gestohlen worden. Nach Polizeiangaben verortet der Eigentümer den Wert seines verschwundenen Gefährts im „hohen dreistelligen“ Bereich. Besonders gut darauf aufgepasst hat er offenbar trotzdem nicht: Sein Rad war unverschlossen zurückgeblieben, während er eine Grillfeier besuchte. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Grünstadt unter Telefon 06359 93125020 melden.