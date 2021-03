25 Ranzen, 38 Gutscheine für Bekleidung und 40 Coupons für Schuhe hat der Kiwanis-Club Grünstadt-Leiningerland an die Kindergärten der Region gespendet. Am Dienstagmorgen überreichte der Charity-Beauftragte des Serviceclubs, Sören Kemmann, der Neuleininger Kita-Leiterin Christine Bücklein stellvertretend für die anderen Einrichtungen eine Schultasche und zwei Gutscheine. Von den Aktionen, die seit zwölf beziehungsweise 14 Jahren laufen, profitieren bedürftige Jungen und Mädchen. „Normalerweise geht es neben Ranzen um wärmende Jacken und Winterschuhe, aber wir wollten in diesem Pandemiejahr wegen der Kontaktbeschränkungen nur eine gemeinsame Übergabe machen“, erläuterte Kemmann. Die meisten Schultaschen gehen mit jeweils vier Stück an die Grünstadter Kitas Beim Bergtor und St. Peter sowie an den Dirmsteiner Kindergarten Himmelszelt. Die größte Anzahl an Schuh-Gutscheinen erhält die Kita Pusteblume in der Uhlandstraße. Der Wert der Spende beträgt in diesem Jahr 10.150 Euro.