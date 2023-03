38 Schultaschen hat der Kiwanis Club Grünstadt-Leiningerland am Mittwoch gespendet. Von der Gabe im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro profitieren diesmal zwölf Kitas aus der Region. Den größten Einzelbedarf hatte die katholische Einrichtung St. Peter in Grünstadt mit acht Ranzen gemeldet. Aufgrund der enormen Preissteigerungen auch bei den Schulutensilien gab es clubinterne Diskussionen darüber, ob diese Aktion überhaupt noch fortgeführt werden kann, wie der Charity-Beauftragte Sören Kemmann berichtete. In Großstädten, wo es viel mehr Kinder aus armen Familien gibt, hätten manche Clubs die Ranzenspende gestrichen. „Denn wir haben ja nicht mehr Geld“, sagte Präsident Andreas Roeger. Auf Billig-Taschen umzusteigen, sei keine Option gewesen, so der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Ernst-Uwe Bernard: „Dann wären die Bedürftigen in der Schulgemeinschaft identifizierbar.“