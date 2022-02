Seit Montag ist die Kindertagesstätte „Nimmersatt“ in Lautersheim nun schon dicht. Corona. Eine Notfallbetreuung ist derzeit unmöglich. Bürgermeister Thomas Mattern hofft, dass sich die Lage kommende Woche entspannt.

Von Benjamin Fiege

„Bislang sind wir gut durch die Pandemie gekommen. Jetzt hat es uns aber voll erwischt“, so Bürgermeister Thomas Mattern (SPD). Von 23 Kindern sind nun acht positiv auf das Coronavirus getestet worden, von acht Erzieherinnen fünf. „Wir bekamen vergangenen Freitag die Nachricht, dass ein Kind, das zum Wochenbeginn in der Kita war, mittlerweile positiv auf Corona getestet wurde. Am Wochenende folgten dann weitere Kinder und die Erzieherinnen. Montag mussten wir dann dicht machen“, schildert Mattern den Ablauf der Ereignisse. Seiner Kenntnis nach seien bislang immerhin keine schweren Verläufe darunter, darüber sei er froh. Die Impfquote bei den Erzieherinnen liege bei 100 Prozent.

Wie es nun weiter geht? Man müsse nun abwarten, inwiefern sich die Lage über das Wochenende möglicherweise wieder etwas entspanne. Bürgermeister Mattern: „Erst dann wissen wir, wie wir nächste Woche vorgehen können.“ Die Kommunikation mit den Eltern, so sagt er, laufe aber sehr gut. Das Verständnis für die Situation sei da.bfi