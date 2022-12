Die „kaum mehr tragbaren Betreuungsprobleme“ an den Grünstadter Kitas in kommunaler Trägerschaft beklagt der Kreiselternausschuss Bad Dürkheim in einer Stellungnahme zu unserem Artikel „Stadt will rund 70 Kita-Plätze schaffen“ vom Donnerstag. Es könne nicht angehen, dass Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) bei der Stadtratssitzung vor einer Woche auf die Fragen der anwesenden Familien nur dieselben Antworten parat habe wie im Spätsommer. Damals wie jetzt habe er die schlechte Betreuungssituation speziell in der Kita mit Hort im Südring mit hohen Krankheitsständen und vielen Urlaubstagen der Erzieher begründet. „Herr Wagner muss endlich akzeptieren, dass diese immer gleichen Antworten den Eltern seiner Stadt nicht mehr ausreichen“, schreibt der Ausschussvorsitzende Gordon Amuser und prophezeit: Wenn nicht schnell zielführend gehandelt werde, komme es zu einem Desaster. Er betont, dass frühkindliche Bildung eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung der Jungen und Mädchen in den Kitas sei, „und das geht nicht mit angezogener Handbremse“, so Amuser. Es reiche nicht, den gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel in den Einrichtungen zu erfüllen. Da Verwaltungsaufgaben zunehmend den Kita-Leitungen aufgebürdet würden, sei der Einsatz von Back-Office-Mitarbeitern anzuraten. Das würde zwar nicht den Fachkräftemangel beheben, aber das System entlasten. Dass es keine freien Kapazitäten in Kindergärten kirchlicher Träger gebe, müsse eigentlich jedem klar sein, denn schließlich sei allgemein bekannt, dass beispielsweise das Bistum Speyer einen Sparkurs fahre. Amuser zeigt sich erstaunt, dass dies offensichtlich nicht jeder Mandatsträger im Stadtrat wisse. Der Ausschussvorsitzende ist der Überzeugung, dass die Stadt bereits 2017 den Beschluss für den Neubau der Kita In der Bitz hätte fassen müssen. „Laut Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes wird seitdem über dessen Notwendigkeit diskutiert“, sagt Amuser. Bis zum Bezug einer neuen Tagesstätte werde ein Zeitraum von fünf Jahren benötigt, macht er deutlich. Seiner Ansicht nach „wurde das Kita-System in Grünstadt gegen die Wand gefahren“.rhp/abf