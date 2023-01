Dass im Kindergarten die jeweiligen Geburtstage der Kinder gebührend gefeiert werden, gehört seit eh und je dazu. Doch die Geburtstagsfeier am Montag im Steinborner Kindergarten war etwas ganz Besonderes. Denn der Kindergarten selbst konnte seinen 50. Geburtstag feiern. Und gefeiert wurde dann auch mit allem was dazu gehört. „Happy birthday“ und „Zum Geburtstag viel Glück“ erklangen aus 60 Kinderkehlen, stimmlich unterstützt von den Erzieherinnen. Der obligatorische Geburtstagsthron stand ebenfalls bereit, auf dem symbolisch der Kindergarten Platz genommen hatte. Nicht fehlen durfte auch die mit 50 Kerzen und einigen sprühenden Wunderkerzen geschmückte Geburtstagstorte, die am Schluss gemeinsam aufgegessen wurde. Untermalt wurde die Feier von einigen Zirkusnummern, die von den Kindern zu Ehren des Geburtstagskindes dargebracht wurden. Gezähmte Zirkustiere mit passenden Masken „sprangen“ durch Ringe und balancierten über imaginäres Wasser und auch Hula-Hoop-Reifen, die an die Gründungszeit der Einrichtung erinnerten, wurden akrobatisch in Schwung gebracht. Wie in der richtigen Manege vervollständigte die Clown-Nummer die Ausschnitte aus dem Zirkusleben. Die große Feier mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür findet am 16. und 17. Juni statt, kündigte Einrichtungsleiterin Sandra Brüggemann an.