Der Frühling ist da, und mit ihm sprießen und wuchern die Pflanzen. Aber nicht überall ist alles Grün erwünscht. In der katholischen Kita St. Peter fand deshalb unter dem Motto „Gemeinsam schaffen wir das“ jüngst eine Aktion auf dem Außengelände statt. Eltern, Erzieherinnen, weitere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinde und die Kinder selbst machten sich zusammen ans Werk. Es war herzerwärmend mit anzusehen, wie die Mädchen und Jungs mit den kleinen Schubkarren neben ihren Papas und Mamas mit den großen Schubkarren her liefen, um gemeinsam den Fallschutz aufzufüllen. Und nebenbei war auch noch genügend Zeit zum Spielen. Letztlich wurde nicht nur ein riesiger Haufen von 20 Kubikmeter Hackschnitzel überall verteilt, sondern auch jede Menge Unkraut beseitigt.