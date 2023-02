Die Kita „Spatzennest“ in Carlsberg lädt zum Tag der offenen Tür ein. „Wir haben im Flur eine Fotogalerie gestaltet“, sagt die Einrichtungsleiterin Mandy Giemsa zur Veranstaltung am Samstag, 25. Februar, 10 bis 13 Uhr. Beim Betrachten der Aufnahmen aus den vergangenen Jahren könnten die Besucher sich vielleicht auch selbst auf einem Bild entdecken. „Darüber hinaus können sie gegen eine Spende einmal unser Frühstück probieren, welches wir seit November täglich anbieten“, berichtet sie. Ab 11 Uhr werde Kartoffelsuppe aus der eigenen Küche serviert. In den Räumen gibt es verschiedene Angebote, durch die man tiefere Einblicke in den Alltag der Kinder erhält. Auf dem Außengelände ist ein Rätsel versteckt.