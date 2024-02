Bislang versorgt die Sonnenhof & Grünhof Service GmbH der Hettenleidelheimer Seniorenresidenz die Kita in Wattenheim mit warmem Mittagessen. „Die Inflation hat aber zu einer deutlichen Erhöhung der Preise geführt“, berichtete Bürgermeister Carsten Brauer (CDU). Gegenwärtig lägen die Kosten pro Mahlzeit bei brutto 5,67 Euro und weitere Verteuerungen seien nicht ganz ausgeschlossen. „Ziel ist aber eine relativ stabile Preisentwicklung sowie eine gesundheitsfördernde Versorgung mit Speisen, die sich an den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren“, erläuterte Brauer dem Ortsgemeinderat am Dienstag. Das Gremium beschloss daraufhin, sich einen neuen Caterer zu suchen. Dabei hängt sich die Ortsgemeinde an die Ausschreibung für die Verpflegungsleistungen an den Grundschulen, die kürzlich von der Verbandsgemeinde Leiningerland auf den Weg gebracht worden ist. Das geschieht für Wattenheim kostenneutral. Die Auftragsvergabe wird voraussichtlich in der September-Ratssitzung erfolgen und der Liefervertrag mit der bisherigen Firma wird zum 1. Januar 2025 gekündigt.