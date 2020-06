In der Kindertagesstätte „Nimmersatt“ ist Anfang Juni der „beschränkte Regelbetrieb“ gestartet: Alle Jungen und Mädchen können betreut werden, allerdings nicht jeder täglich. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Mattern jüngst den Gemeinderat.

In der früher zwei- und seit einigen Jahren nur noch eingruppigen Einrichtung mussten aufgrund der Corona-Hygieneregeln wieder zwei Gruppen geöffnet werden. Zur Deckung des personellen Mehrbedarfs habe der Donnersbergkreis zehn zusätzliche Mitarbeiter-Stunden bewilligt. „Sonst hätten wir die zweite Gruppe an zwei Tagen schließen müssen“, so der Ortschef. „Ein Nachmittagsangebot können wir momentan aber nicht machen.“

Nur den Vorschülern wird der Besuch in der Kita an fünf Tagen pro Woche, jeweils zwischen 7.30 und 12.30 Uhr, ermöglicht. Geplant sei, nach den Sommerferien den Regelbetrieb wieder aufzunehmen. „Ab dann werden wir wieder auf Dauer zweigruppig“, freut sich Mattern über mehr Anmeldungen. Gestartet ist die Kita zu Jahresbeginn mit 21 Jungen und Mädchen. Erwartet werden nach den Ferien vier bis fünf Neuzugänge, die überwiegend jünger als drei Jahre sind. „In der Raupen-Gruppe könnten wir dann bis zu 14 U3-Kinder aufnehmen. Die Schmetterlinge hätte dann 16 Plätze für die Älteren“, so Mattern.