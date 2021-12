Carlsbergs Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU) informierte den Gemeinderat darüber, dass die Kita „Spatzennest“ nach einer Woche Schließung wegen aufgetretener Corona-Fälle jetzt wieder geöffnet habe. „Allerdings sind seit Montag nur etwa 25 Kinder da, was etwa einem Drittel der üblichen Belegung entspricht. Offensichtlich haben sich viele Familien entschieden, das Weihnachtsfest nicht zu gefährden und ihren Nachwuchs daheim zu lassen.“

Auf Nachfrage aus dem Gremium sagte Majunke, dass in der anderen Kita „Kinderkiste“ bislang keine Infektion mit Covid-19 aufgetreten sei. An beiden Einrichtungen seien jeweils zwei Erzieherinnen nicht geimpft. Dieter Winnewisser (SPD) machte daraufhin deutlich: „Für eine Nichtimmunisierung muss es aber sehr gute Gründe geben. Ansonsten ist fraglich, ob bei diesen Mitarbeiterinnen überhaupt eine grundsätzliche Eignung besteht, in einer Kita tätig zu sein.“abf