Vier Container, die jetzt auf dem Areal der evangelischen Kindertagesstätte in Bockenheim aufgestellt worden sind, sollen die beengten Raumverhältnisse in der Einrichtung beenden. Die Ersatzräume bleiben so lange stehen, bis der neue Anbau fertig ist. Für den Betrieb der Container müssten noch einige Arbeiten, beispielsweise Elektroarbeiten, erledigt werden. Danach erfolge eine „bauliche Abnahme“, dann könnten sie bezogen werden, berichtet Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD). Kita-Leiterin Elke Happersberger sagt: „Die Container dienen den Vorbereitungen und Elterngesprächen und sie werden als Mitarbeiterinnenraum genutzt.“ Die Kinder sollen im Kita-Gebäude bleiben, wo es durch die provisorischen Ausweichräume nun mehr Platz gebe – beispielsweise für Projektarbeit. Die Bockenheimer Kita hat eine Betriebserlaubnis für 125 Kinder. Derzeit besuchen 104 Mädchen und Buben die Einrichtung, für die laut Happersberger wieder mehr Personal in Aussicht gestellt wurde. Das gehe nicht von heute auf morgen; beispielsweise müssten künftige Erzieherinnen die Kündigungsfristen an ihrer vorherigen Wirkungsstätte einhalten. Mit einer personellen Aufstockung – und etwas mehr Platz durch die Container – könnten alle Kinder auf der Warteliste nacheinander aufgenommen werden. Die Lage entspanne sich dadurch etwas. Die Container kosten die Gemeinde laut Ortsbürgermeister pro Jahr 27.500 Euro. Eigentlich hätten sie schon früher geliefert werden sollen. Die Verzögerung sei vor allem der Wirtschafts- und Kriegslage in der Ukraine geschuldet: Baumaterialien seien nur schwer bis gar nicht zu beschaffen gewesen. Die Kreisverwaltung und das Kreisjugendamt prüfen derzeit einen „Grob-Entwurf“ des neuen Anbaus (Architektenbüro Kölsch, Grünstadt).