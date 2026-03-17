Die Carlsberger Kita „Spatzennest“ ist um eine Attraktion reicher: ein Podest. Das wäre ohne Hilfe von außen nicht umsetzbar gewesen. Wer warum in die Bresche gesprungen ist.

In der Kita „Spatzennest“ in Carlsberg gibt es offensichtlich viele künftige Architekten und Ingenieure. „Wir haben beobachtet, dass das Bauen bei den Kindern ein großes Thema ist“, sagt Einrichtungsleiterin Mandy Giemsa. Deshalb sei der Rollenspielbereich verkleinert und ausgelagert sowie der gewonnene Platz in ein Bauzimmer verwandelt worden. In Katalogen sei geschaut worden, was den Kindern gefallen würde „und so ist die Idee mit dem Podest entstanden“. Allerdings habe keines der angebotenen Sets den Vorstellungen entsprochen und der Preis sei mit 7000 bis 8000 Euro unerreichbar hoch gewesen.

„Im November fragten wir deshalb Christian Klein an, dessen Sohn unsere Kita besucht, ob er gemeinsam mit anderen Eltern ein passendes Podest bauen könnte“, so Giemsa. Der Förderverein wollte die Materialkosten übernehmen. Klein, Chef des gleichnamigen Grünstadter Meisterbetriebs im Türen- und Fensterbau, habe sogleich angeboten, einen Entwurf zu machen. Doch statt eines Plans sei dann direkt das fertige Podest gekommen.

Massivholzplatten aus Fichte

„Im Dezember hat es Herr Klein zusammen mit seinen Mitarbeitern aufgebaut. Er hat dann sogar in seinem Weihnachtsurlaub den Kitaschlüssel geholt, um den Belag zu kleben, da er der Meinung war, dass es doch schön wäre, wenn die Kinder im Januar darauf spielen könnten“, berichtet Giemsa von dem großartigen Engagement. Christian Klein beschreibt auf Anfrage: „Das Podest besteht dreischichtigen Massivholzplatten aus Fichte und hat eine Grundfläche von drei mal fünf Metern mit einer zweiten Etage.“

Die Anlage wird laut Giemsa mit großer Begeisterung bespielt. Sie verweist auf den pädagogischen Wert der erhöhten Ebene. So werden unter anderem Konzentration, Ausdauer und das räumliche Denken gefördert. Auch entstehe weniger Durcheinander als auf einer Teppichfläche. Den Wert seiner Spende gibt Klein mit rund 1600 Euro netto an. Doch in den nächsten Wochen wird er weitere 500 Euro investieren: „Wir fertigen noch passende Schubladen an.“