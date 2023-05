Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. Juli ist das Kindergarten-Zukunftsgesetz des Landes in Kraft getreten. Wie es vor Ort umgesetzt werden soll, das hat der Gemeinde als Träger bislang noch niemandem verraten. Aus bisherigen Halbtagsplätzen wurden jetzt Ganztagsplätze. Das haben die Eltern am Freitag erfahren. Ob das zu halten sein wird, ist unklar, denn auch die Betriebserlaubnis hängt in der Luft.

Ohne vorherige Ankündigung wurde den Eltern der Kinder in der kommunalen Kita zum Wochenende angekündigt, dass die bisherigen Plätze für eine Betreuung von 7 bis 14 Uhr nicht mehr