Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim ist ein positives Coronatest-Ergebnis einer Erzieherin der Kita der Lebenshilfe in Grünstadt gemeldet worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung müssen alle Kinder aus der Gruppe der Erzieherin als enge Kontaktpersonen für zwei Wochen in Quarantäne. Die Eltern werden vom Gesundheitsamt persönlich informiert. Für die übrigen Kinder kann der Betrieb regulär weiterlaufen. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt Neustadt wenden, E-Mail: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Im Landkreis sind momentan 134 Infektion mit dem Coronavirus bekannt, seit Dienstag sind sechs neue dazugekommen.