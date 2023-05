Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle Kinder dürfen seit dieser Woche nach einer knapp dreimonatigen Zwangspause wieder ihre Kindertagesstätten besuchen. Das hört sich erst einmal gut an. Doch wenn das Personal fehlt, funktioniert das Ganze leider nicht wirklich. Deshalb können die Kleinen längst nicht in allen Einrichtungen wieder herumtoben.

In der Kita Eisbachbande in Obrigheim läuft es derzeit nicht so, wie es alle Beteiligten gern gehabt hätten. Der Beschluss des Landes Rheinland-Pfalz, allen Kindern den Zugang zur Kita