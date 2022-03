Die Kita in Bockenheim hat ein Platzproblem. Bis der neue Anbau fertig ist, sollen deshalb als Übergangslösung Container für die Kinder aufgestellt werden. Der Bürgermeister ist nun zur Vergabe eines entsprechenden Bauauftrags ermächtigt worden.

Eine Erweiterung der gemeindeeigenen Kita in Bockenheim ist schon seit längerem geplant, denn die vorhandenen Räumlichkeiten sind aufgrund der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und der steigenden Anzahl zu betreuender Kinder nicht mehr ausreichend. Die Dringlichkeit der Maßnahme betonen nicht zuletzt die Protestantische Kirchengemeinde, die die Trägerschaft innehat, und das Kreisjugendamt. Weil das Neubauprojekt nicht so schnell umgesetzt werden kann, sollen erst einmal Container auf dem Grundstück der gemeindeeigenen Kita aufgestellt werden – aber auch das ist nicht ganz einfach.

Zu den Auflagen für diese Übergangslösung gehört, dass die Räume in den Containern brandschutz- und sicherheitsseitig für einen mehrstündigen Aufenthalt von Kindern ausgelegt sein müssen. Dazu gehöre unter anderem ein baulich angegliederter WC-Bereich. Es sind also gründliche Planungen erforderlich.

27 000 Euro im Jahr für die Übergangslösung

Die gute Nachricht vorweg: Der Bauantrag für die Container ist bereits gestellt. Die entsprechenden Unterlagen wurden auf Grundlage von Stellungnahmen der Unfallkasse und der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sowie in Abstimmung mit der Protestantischen Kirchengemeinde, dem Kreisjugendamt und der Kita-Leitung überarbeitet und eingereicht. Eine Genehmigung soll alsbald erfolgen, wie die Verbandsgemeinde informiert. Für das Bauliche ist nun die Ortsgemeinde zuständig.

Es liege auch schon ein Angebot für „einen Mietvertrag zur Aufstellung“ geeigneter Container von einer Fachfirma vor. Die Kosten belaufen sich demnach auf 27.200 Euro im Jahr. Da davon auszugehen sei, dass die Aufenthaltscontainer bis zur Fertigstellung des Anbaus mindestens zwei Jahre benötigt werden, müssten die Arbeiten für Aufstellung, Montage und Technik ausgeschrieben werden, heißt es vonseiten der Verwaltung. Wegen der Dringlichkeit genieße das Projekt Priorität.

Nach dem aktuellen Ratsbeschluss kann Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD) den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben, sobald die notwendigen Unterlagen und Genehmigungen vorliegen. Laut Bechtel werden beide Projekte – die Erweiterung des Kita-Hauptgebäudes und die Abwicklung der Arbeiten an den Containern – von einem Grünstadter Architekten in Zusammenarbeit mit der VG betreut.