Die Kita „Bunte Welt“ soll im kommenden Jahr für Entlastung in Eisenberg in Sachen Kinderbetreuung sorgen. Die Bauarbeiten sind bereits im Gange. Wie weit sie fortgeschritten sind, wie man im Zeitplan liegt: ein Überblick.

Es tut sich etwas auf der Kita-Baustelle an der Martin-Luther-Straße in Eisenberg. Nach dem Spatenstich auf der Baustelle für die Kita „Bunte Welt“ Mitte Mai sind seit geraumer Zeit die Bauarbeiten im Gang. Und diese liegen gut im Zeitplan, wie Verbandsgemeinde-Werksleiter Andreas Lill auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte.

Durch die Öffnungen des Bauzauns fällt der Blick auf die betonierte Bodenplatte, die die Grundlage für das Haus in Holzmodulbauweise bildet. Letztere soll im Vergleich zum Massivbau und wirtschaftlicher sein. Durch Betrachten der Bodenplatte wird für manchen erst jetzt so allmählich die Größenordnung des entstehenden Gebäudes deutlich. Denn die vorher mit Stäben abgesteckten Umrisse markierten nur für die Fachleute Anhaltspunkte für das, was hier in der Entstehung begriffen ist.

1540 Quadratmeter Grundfläche

Entlang der Straße erstreckt sich das Gebäude auf eine Länge von 61 Meter. Der vordere Hausteil hat eine Tiefe von 19 Metern und bis an das hintere Ende des Gebäudes sind es immerhin 47 Meter. Wie Lill weiter vorrechnete, beträgt die Nutzfläche im Gebäude rund 1060 Quadratmeter. Dazu kommen die Flure und der Eingangsbereich mit nochmals rund 460 Quadratmetern und der Raum für die Heizungstechnik mit 27 Quadratmetern, sodass unterm Strich die Grundfläche etwas mehr als 1540 Quadratmeter umfasst. Nach den grundlegenden Arbeiten werde wohl ab Mitte des Monats mit der Montage der Außenwände begonnen. Laut Zeitplan soll dann bis Anfang November der Rohbau fertig sein, sodass der Innenausbau beginnen kann. Die Aufträge unter anderem für die Gewerke Strom und Lüftungstechnik sind bereits an die Fachfirmen vergeben, sagte der Werkleiter.

Und wenn alles wie bisher nach Plan läuft, werde mit der endgültigen Fertigstellung Ende Juli des kommenden Jahres gerechnet. Genau richtig zum neuen Kindergartenjahr, das nach den Sommerferien beginnt. Allein die Kosten für den Rohbau sind mit rund 3,3 Millionen Euro angesetzt, die Gesamtsumme wird nach derzeitigem Stand 7,6 Millionen Euro betragen. Dazu wird das Land eine Million Euro an Förderung überweisen. Der Zuschuss des Donnersbergkreises steht noch nicht fest.