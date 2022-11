Wegen nicht weiter verschiebbarer Gleisumbauarbeiten muss die Kirchheimer Straße in Höhe des Bahnübergangs ab Mittwoch, 30. November, bis einschließlich Dienstag, 6. Dezember, für den Verkehr gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind Arbeiten an den Schienen, der Befestigung des Bahnübergangs und am Asphalt geplant. Sie seien zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs und auch der Befahrbarkeit des Bahnübergangs durch den fließenden Straßenverkehr erforderlich. Die Bauarbeiten werden auch Nachtschichten erfordern, heißt es weiter. Sie sollen im Zeitraum von Freitag, 2. Dezember, bis zur Beendigung des Projekts erfolgen. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.