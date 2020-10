Große Freude auf dem Kleinsägmühlerhof in Altleiningen: Das Kirchheimer Ehepaar Gottwein hat am Montag 10.000 Euro übergeben. Mit der Spende soll der anstehende Umbau unterstützt werden.

Für rund 1,9 Millionen Euro werden die Backstube, die Molkerei und der Hofladen erheblich vergrößert. Ziel ist es vor allem, die Arbeitsbedingungen der 57 Beschäftigten, von denen 37 ein Handicap haben, zu verbessern. Dafür wird ein neues Gebäude gegenüber dem erweiterten Kuhstall errichtet. „Hier haben behinderte Menschen eine sinnvolle Aufgabe“, sagt Erich Gottwein. Auch dass es sich um einen Biobetrieb handelt, wo viel für Tier- und Umweltschutz getan werde, gefällt ihm und seiner Frau Ingrid gut. Durch die Corona-Pandemie hätten sie keinen Urlaub gemacht und auch sonst weniger ausgegeben, erzählt der Senior, der überzeugt ist, „dass das Geld hier gut verwendet wird“. Die Eheleute, die schon öfter gespendet haben, auch an die Lebenshilfe Bad Dürkheim, möchten ihre Mitmenschen animieren, es ihnen gleich zu tun.

„Eine private Zuwendung in der Höhe ist außergewöhnlich“, sagt Markus Hartmann, Leiter Betriebswirtschaft der Lebenshilfe. Weitere 5000 Euro seien von einer regionalen Stiftung, die nicht genannt werden will, überwiesen worden. Die Bad Dürkheimer Fritz-Kleeberger-Stiftung hat dem Altleininger Hof zudem bislang in Pacht bewirtschaftetes Land für 36.524 Euro gekauft. Für das Neubauprojekt, das noch in diesem Jahr gestartet werden soll, sind schon rund 350.000 Euro auf dem Spendenkonto.