Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, 27. April, in Kirchheim an der Weinstraße unter Alkoholeinfluss kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei der Überprüfung einen Atemalkoholwert von mehr als 1,4 Promille fest.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde seine Eignung zum Führen von Fahrzeugen prüfen.