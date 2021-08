Bei der RHEINPFALZ-Sommertour zum Thema Orgel kommen historisch, musikalisch und technisch Interessierte gleichermaßen auf ihre Kosten. Bezirkskantorin Katja Gericke-Wohnsiedler führt die Leser am Mittwoch in die Welt der Orgel ein.

In nahezu jeder Kirche der Region steht eine Orgel. Auch wer nicht gläubig ist, verbindet mit dem Klang dieses Instrumentes oft etwas ganz Besonderes. Die Orgel strahlt eine majestätische, übernatürliche Aura aus, die viele in ihren Bann zieht.

Doch nicht nur das fasziniert an der Orgel. In ihr steckt Jahrhunderte alte Technik, die noch heute verwendet wird, um Luft zum schwingen zu bringen, damit ein Ton entsteht. Doch es ist nicht nur ein Ton, den man mit einer Orgel erzeugen kann. Bei großen Instrumente kann die Anzahl der Pfeifen schell in die Tausender gehen. Und selbst bei einer kleinen Dorforgel sind es mehrere Hundert Pfeifen, die gespielt werden können.

Bei unserer RHEINPFALZ-Sommertour am Mittwoch, 25. August, 11 Uhr, in der protestantischen Martinskirche in Grünstadt wird Bezirkskantorin Katja Gericke-Wohnsiedler in die Welt der Orgel einführen. Sie wird dabei die einzelnen Register der Steinmeyer-Orgel vorführen und erklären, wie eine Orgel funktioniert und was man mit ihr so alles anstellen kann.

Dabei wird die Kirchenmusikdirektorin auch auf die einzelnen Pfeifentypen eingehen, die ganz unterschiedlich klingen. Besonders faszinierend ist es, wenn man hört, welche unterschiedlichen Klangfarben sich ergeben können, wenn man die verschiedenen Register miteinander kombiniert.

Auch eine Einführung in die Technik, die hinter einer Orgel steckt, wird Gericke-Wohnsiedler geben. Dabei dürfen die Teilnehmenden auch einen Blick ins Innere der Orgel werfen.

Berühmte Orgelbauer waren in der Region tätig

Viele berühmte Orgelbauer haben in der Region gewirkt. Der Dürkheimer Orgelbauer Augustinus Hartung (1677–1739) und sein Sohn Johann Michael Hartung (1708–1763) gehören zu den älteren Meistern, deren Instrumente noch zu hören sind – wenn auch oft nicht mehr viel davon übrig blieb. Der berühmte Orgelbauer Johann Michael Stumm (1683–1747) aus Rhaunen-Sulzbach im Hunsrück hat ebenfalls seine Spuren im Leiningerland hinterlassen, etwa in Mühlheim.

Auch in der Grünstadter Martinskirche stand einmal eine Stumm-Orgel. In der Romantik, in die im Orgelbau die Barockzeit fließend übergegangen ist, wurde die Grünstadter Orgel von Wilhelm Sauer (Frankfurt an der Oder) umgebaut. Beide Instrumente – Stumm und Sauer – gehörten ihrerzeit zu den bedeutendsten Orgeln der Region.

Am Nikolaustag 1942 fielen Bomben auf die Stadt. Dabei wurde auch die Orgel vollständig zerstört. Heute steht in Grünstadt eine zweimanualige Orgel der Firma Steinmeyer aus Oettingen in Bayern. Die Firma hat auch die Orgel der Mannheimer Christuskirche oder die Große Orgel im Hamburger Michel gefertigt. Auch die größte Kirchenorgel der Welt im Passauer Dom war ursprünglich eine Steinmeyer-Orgel. Auf die Geschichte der Orgel wird Gericke-Wohnsiedler ebenfalls noch näher eingehen.

Anmeldung

Anmeldung per E-Mail ist unter der Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. Anmeldeschluss: Montag, 23. August, 12 Uhr. Bitte schreiben Sie in den Betreff „Orgel“. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Pro Mail können höchstens zwei Personen angemeldet werden. Angemeldet sind Sie dann, wenn sie von uns eine E-Mail mit dem Anmeldebogen geschickt bekommen. Vor der Tour ist nachzuweisen, dass Sie geimpft, genesen oder getestet sind.