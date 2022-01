Einen Online-Kurs, in dem man über den Glauben nachdenken und sprechen kann, bieten Kirchengemeinden aus Grünstadt und Bexbach sowie das Geistliche Zentrum Maria Rosenberg ab Ende Januar an. Der Kurs richtet sich auch an kirchenferne Menschen.

Was gibt mir Hoffnung? Warum lebe ich? Und wie kann Glaube in diesen Zeiten tragen? Solche und weitere Fragen sollen beim sogenannten Alpha-Glaubenskurs besprochen werden. Ein solcher hat in der Vergangenheit schon drei Mal im Leiningerland stattgefunden, wegen der Pandemie findet der zehnteilige Kurs dieses Mal – wie auch schon 2021 – digital statt. Marion Bietz, Pastorin der Stadtmission, berichtet von guten Erfahrungen mit dem Online-Format: „Kaum einer hat erwartet, dass die Gespräche so vertraut und tief waren, obwohl sich die meisten nur über kleine Kacheln gesehen haben. Wir sind überrascht worden: Auch übers Internet ist Gemeinschaft möglich.“

Kirchengemeinden arbeiten zusammen

Für den diesjährigen Kurs arbeiten verschiedene Grünstadter Kirchengemeinden, einer Pfarrei in Bexbach und das Geistlichen Zentrum Maria Rosenberg zusammen. „Schon im vierten Jahr wachsen wir im Leiningerland über konfessionelle Grenzen hinweg, wenn Protestanten mit Katholiken und Christen der Stadtmission zusammenarbeiten. In diesem Jahr wachsen wir regional in die Breite und verbinden uns über die Fläche der (Saar)-Pfalz“, sagt Pastoralreferentin Dominique Haas von der katholischen Pfarrei Grünstadt. Angesprochen seien Menschen, die den christlichen Glauben kennenlernen oder ihm eine (neue) Chance geben wollen und solche, die ihn vertiefen und „sprachfähig“ werden wollen.

Termin

Mit einem unverbindlichen Abend startet am 27. Januar der zehnwöchige Alpha-Kurs. Er ist kostenfrei und findet jeweils donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr statt. Voraussetzung für eine Teilnahme sind ein Handy oder ein Computer mit Internetzugang. Mitmachen kann jeder, der Wohnort spielt wegen des digitalen Formats keine Rolle. Anmeldemöglichkeit unter www.pfarrei-gruenstadt.de/glaubensangebote/alphakurs oder bis Sonntag per E-Mail an dominique.haas@bistum-speyer.de