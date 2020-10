Gute Ideen, um Spenden zu generieren, hat die Evangelische Kirche der Pfalz mit dem ersten Fundraising-Preis honoriert. Auf dem mit 500 Euro dotierten dritten Platz landete die Kirchengemeinde Wattenheim für ihre Projekte „Konfi-Türe“ und „Kirchenkerzenreste“. Pfarrerin Monika Minor erläuterte auf Anfrage, was sich dahinter verbirgt: „,Konfi-Türe’ ist ein Wortspiel. Zusammen mit den Konfirmanden haben wir Marmelade aus Quitten, Sauerkirschen und Brombeeren gekocht, sie in 200 schöne Gläser mit der Kirche als Motiv gefüllt und dann bei verschiedenen Gelegenheiten verkauft.“ Für das zweite Projekt seien Kerzenstummel gesammelt worden. „Aus dem Wachs haben wir bunte Kerzen in verschiedenen Formen gezogen und unter anderem bei Gottesdiensten angeboten“, so Minor. Zusammen seien rund 1000 Euro für die Sanierung des Glockenturms eingenommen worden. Er brauche einen neuen Glockenstuhl. Außerdem sei der Holzwurm im Dach. „Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir haben immerhin für ein bisschen Publicity gesorgt“, meint die Pfarrerin. Mit dem ersten Fundraising-Preis (1500 Euro) wurde die Kirchengemeinde Limburgerhof ausgezeichnet. Auf Platz zwei (1000 Euro) kam die Kirchengemeinde Weingarten.