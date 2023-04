Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie kann es sein, dass eine Frau, die in einem systemrelevanten Bereich tätig ist, keine Chance hat, ihren Nachwuchs in der Notbetreuung der Kita unterzubringen? Das fragt sich Alex Becker, der in Kirchheim den Ambulanten Pflegedienst Schwester Teresa betreibt. Jede seiner zehn Mitarbeiterinnen sei unentbehrlich, betont er. Doch eine von ihnen müsse daheim bleiben, um auf ihre kleine Tochter aufzupassen.

„Das Land hat uns zugesichert, dass alle, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, ihre Kinder in die Notbetreuung geben können“, wundert sich Becker. Doch in der Kirchheimer Kita „Löwenzahn“