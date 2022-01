Wer in der Eisenberger Stadtmitte nach einem Geschäft für Getränke und Snacks suchte, hatte bisher kein Glück. Das ändert sich nun: In der Nähe des Verkehrskreisels hat Ali Karacoban einen Kiosk eröffnet. In einem ehemaligen Blumengeschäft stehen Regale mit alkoholfreien wie alkoholischen Getränken, Süßigkeiten und Chips in allen Varianten. Auch Tabakwaren sind erhältlich – und heißer Kaffee zum Mitnehmen. Ab kommender Woche soll es zudem Zeitschriften geben. Karacoban ist in Eisenberg kein Unbekannter. Er hatte auch schon den Kiosk im Waldschwimmbad sowie einen „Mini Market“ am Göllheimer Marktplatz gepachtet. Coronabedingt liefen die Geschäft aber relativ schlecht. Nun hofft Karacoban auf Kundschaft im Eisenberger Stadtzentrum.