Im Februar präsentiert die „Filmwelt Grünstadt“ drei Specials, die sich besonders eignen für den ersten Kinobesuch für die ganz kleinen Zuschauer – mit kindgerechter Laufzeit, reduzierter Lautstärke und ohne Werbung. Ein besonderes Highlight dürfte der Besuch der Feuerwehr auf dem Vorplatz des Kinos anlässlich des neuen Films der „Feuerwehrmann Sam“-Reihe sein.

Den Auftakt macht am kommenden Wochenende Peppa Wutz. Die britische Zeichentrick-Fernsehserie um das quirlige Schweinemädchen Peppa, ihre Familie und ihre (tierischen) Freunde feierte vor 20 Jahren ihr TV-Debüt, und aus diesem Anlass können kleine und große Fans ihre neuen Abenteuer jetzt auch auf der großen Leinwand sehen. Dabei werden unter dem Titel „Peppas Kino-Party“ insgesamt zehn Folgen der brandneuen zehnten Staffel gezeigt. In Grünstadt laufen diese am Samstag, 3. Februar, um 14 Uhr und am Sonntag, 4. Februar, um 12.30 Uhr und 14 Uhr.

Noch mehr Kino-Erfahrung hat ein anderer Fernsehheld: der sympathische Feuerwehrmann Sam aus dem fiktiven walisischen Örtchen Pontypandy, der erstmals 1985 ins (britische) Fernsehen kam, aber schon 2010 auch ins Kino. Der neueste Streifen „Feuerwehr Sam – Tierische Helden“ verlangt Sam und seinem Team fünf abenteuerliche Rettungseinsätze ab, bei denen jeweils die Tiere in dem walisischen Küstenort ganz groß rauskommen – egal ob Robbe oder Hund. Der Film startet am 8. Februar bundesweit in den Kinos. In Grünstadt gibt es ihn als Special am 10. Februar um 14 Uhr und am 11. Februar um 12.30 Uhr und 14 Uhr, wobei am Sonntag – wie gesagt – die Feuerwehr Grünstadt auf dem Vorplatz der „Filmwelt“ anwesend sein wird und die kleinen Gäste in einem echten Feuerwehrauto sitzen und die Eltern Fotos machen können.

Ein „Disney Channel Mitmachkino“, bei dem Kinder eine Stunde lang lautstark mitsingen, -tanzen, -klatschen und -rätseln dürfen, folgt dann noch am 24. und 25. Februar zu den gleichen Startzeiten. Alle drei Filme sind von der FSK ohne Altersbeschränkung freigegeben. Tickets (6 Euro) an der Kinokasse sowie unter www.filmwelt-grünstadt.de.