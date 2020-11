Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises verzeichnet einen starken Zuwachs an Corona-Infektionen. 25 neue Fälle wurden registriert, weitere Schulklassen sind in Quarantäne. Die Kindertagesstätte in Ramsen wurde geschlossen.

Die Kita in Ramsen sei vorsorglich auf Beschluss des Trägers geschlossen worden, da mehrere Mitarbeiterinnen Symptome des Coronavirus aufzeigen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung des Donnersbergkreises. Träger der Einrichtung ist die katholische Pfarrei Heiliger Lukas.

Ebenfalls in Quarantäne ist die zwölfte Jahrgangsstufe des Beruflichen Gymnasiums an der Berufsbildenden Schule in Eisenberg. In der Göllheimer Gutenberg-Realschule-plus ist in der elften Klasse ein Schüler positiv getestet worden, in der Grundschule Göllheim ein Kind aus der Klasse 2c. In beiden letztgenannten Fällen werden die Kontaktpersonen ermittelt. Stark betroffen ist die Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Kirchheimbolanden. Dort sind die Klassen 10 a, b und c in Quarantäne.

Die Lage im Wolffstift in Kirchheimbolanden hat sich bis zum Freitagabend nicht verschärft, aber auch nicht entspannt: Dort sind 22 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse der mehr als 100 Tests vom Donnerstag standen noch aus, Klarheit dazu hatte aber auch so rasch niemand erwartet. „Das wird drei, vier Tage dauern – sobald wir etwas wissen, werden wir das umgehend mitteilen“, bekräftigte am späten Freitagnachmittag Isabel Flory, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei den Diakonissen Speyer.

Im Göllheimer Haus Antonius sind ein Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, die betroffene Station wurde vom Gesundheitsamt geschlossen. Im Westpfalz-Klinikum sind am Standort Kirchheimbolanden vier und in Rockenhausen zwei Mitarbeiter betroffen. Elf Menschen sind im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion im Donnersbergkreis bislang verstorben. 154 Infektionsfälle waren gestern bekannt, 31 Infizierte wohnen in der Verbandsgemeinde Eisenberg.