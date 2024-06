Die musikalische Kinderlesung „Fünf freche Mäuse machen Musik“ ist der Beitrag von Bücherei und Musikschule zum Kindertag des Wirtschaftsforums Grünstadter Innenstadt (WFI) am Samstag. Gezeigt wird sie um 11 und 12 Uhr im Veranstaltungsraum der Bücherei, Neugasse 2. Außerdem verwandelt sich die Fußgängerzone von 10 bis 16 Uhr in einen Tummelplatz für die unterschiedlichsten Spiele und Mitmachangebote für Kinder. Bei einem Flohmarkt in der Turnstraße können Kinder außerdem an ihren Ständen gut erhaltene gebrauchte Spielsachen, Kleidung oder Bücher verkaufen. Clown Filou wird von 10.30 bis 15.30 Uhr unter anderem auf Riesen-Stelzen in der ganzen Fußgängerzone unterwegs sein. Das Duo Bergmann & König sorgt mit Oldies und Evergreens für musikalische Unterhaltung.